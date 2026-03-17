FIFA'dan İran'a Dünya Kupası çağrısı!

FIFA'dan İran'a Dünya Kupası çağrısı!

17.03.2026 17:42:00
FIFA'dan İran'a Dünya Kupası çağrısı!

FIFA, İran'a 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması yönünde çağrıda bulundu.

FIFA, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması çağrısında bulundu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası planlaması konusunda İran da dahil olmak üzere tüm katılımcı üye federasyonlarla düzenli olarak iletişim halindedir. FIFA, tüm katılımcı takımların 6 Aralık 2025'te açıklanan maç programına göre yarışmasını dört gözle bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Japonya, Arjantin'i mağlup etti: Potanın Perileri Dünya Kupası'nı garantiledi!
Japonya, Arjantin'i mağlup etti: Potanın Perileri Dünya Kupası'nı garantiledi! A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Japonya'nın Arjantin'i mağlup etmesiyle Macaristan maçı öncesinde Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
İran Milli Takımı’ndan Trump’a yanıt: Bizi kimse Dünya Kupası’ndan dışlayamaz
İran Milli Takımı'ndan Trump'a yanıt: Bizi kimse Dünya Kupası'ndan dışlayamaz İran Milli Futbol Takımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası'na katılımının "uygun olmayacağı" yönündeki sözlerine sert tepki gösterdi.
Dünya Kupası Elemeleri'nde 2. galibiyetimizi aldık... Potanın Perileri, Japonya'yı devirdi!
Dünya Kupası Elemeleri'nde 2. galibiyetimizi aldık... Potanın Perileri, Japonya'yı devirdi! A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki üçüncü maçında Japonya'yı 75-67 yendi.