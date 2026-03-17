Japonya, Arjantin'i mağlup etti: Potanın Perileri Dünya Kupası'nı garantiledi!

Japonya, Arjantin'i mağlup etti: Potanın Perileri Dünya Kupası'nı garantiledi!

17.03.2026 16:25:00
Cumhuriyet Spor
Japonya, Arjantin'i mağlup etti: Potanın Perileri Dünya Kupası'nı garantiledi!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Japonya'nın Arjantin'i mağlup etmesiyle Macaristan maçı öncesinde Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Arjantin ile Japonya karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele Asya temsilcisinin 83-39 galibiyetiyle tamamlandı.

Bu sonuçla A Milli Kadın Basketbol Takımımız, grubunu ilk 4 takım arasında bitirerek Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Ay-yıldızlılar gruptaki son maçında saat 20.30'da Macaristan ile oynayacak. Bu mücadele Potanın Perileri'nin grubunu kaçıncı sırada tamamlayacağını belli edecek.

ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALLERDE

Ay-yıldızlılar böylelikle tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

Milli Takım ilk olarak 2014'te ülkemizde düzenlenen turnuvada 4. sırayı elde etti. 2018'de İspanya'da düzenlenen organizasyonu ise 10. sırada tamamladı.

TURNUVA BERLİN'DE DÜZENLENECEK

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4 - 13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentinde düzenlencek.

Turnuvada maçlar Berlin Arena ve Max Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak.

Şu ana kadar Belçika, Çin, Avustralya, Mali, Nijerya, Güney Kore, ABD, İtalya ve İspanya finalleri garantilemişti.

