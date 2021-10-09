FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri 3.maçları oynandı

09 Ekim 2021 Cumartesi, 23:56

FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 6 maç oynandı.

G Grubu'unda Güney Afrika Etiyopya'yı 3 golle geçerken, Gana evinde Zimbabwe karşısında 3-1'lik galibiyet ile güldü. Bu karşılaşmaların ardından Güney Afrika grupta 7 puanla birinci, Gana ise 6 puanla ikinci sırada yer aldı.

H Grubu'nda Togo ve Kongo 1-1 berabere kalırken, Senegal PSG'li yıldız Gueye ve Liverpool forveti Sadio Mane'nin de golleri ile Namibya'yı 4-1 geçti. Bu sonuçların ardından Senegal ve Namibye grupta ilk iki sırayı oluşturmuş oldu.

I Grubu'nda oynanan karşılaşmalarda Gine, Sudan ile 2-2 berabere kalırken Fas da Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'yu Hatayspor oyuncusu El Kaabi'nin 2 golle katkı vermesiyle 3-0 mağlup etti. Fas böylece grupta 3'te 3 yaparken Gine-Bissau da 4 puanla ikinci durumda bulunuyor.

Afrika Elemeleri ikinci turunda günün alınan sonuçları şu şekilde:

G Grubu:

Etiyopya-Güney Afrika: 1-3

Gana-Zimbabwe: 3-1

H Grubu:

Togo-Kongo: 1-1

Senegal-Namibya: 4-1

I Grubu:

Gine-Sudan: 2-2

Gine-Bissau-Fas: 0-3