FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri 3.maçları oynandı
Dünya Kupası 2022 Afrika Elemelerinde dün oynanan maçlar ile G,H ve I gruplarında 3.maçlar tamamlandı. Hataysporlu El Kaabi, Fas forması ile 2 gol attı.
FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 6 maç oynandı.
G Grubu'unda Güney Afrika Etiyopya'yı 3 golle geçerken, Gana evinde Zimbabwe karşısında 3-1'lik galibiyet ile güldü. Bu karşılaşmaların ardından Güney Afrika grupta 7 puanla birinci, Gana ise 6 puanla ikinci sırada yer aldı.
H Grubu'nda Togo ve Kongo 1-1 berabere kalırken, Senegal PSG'li yıldız Gueye ve Liverpool forveti Sadio Mane'nin de golleri ile Namibya'yı 4-1 geçti. Bu sonuçların ardından Senegal ve Namibye grupta ilk iki sırayı oluşturmuş oldu.
I Grubu'nda oynanan karşılaşmalarda Gine, Sudan ile 2-2 berabere kalırken Fas da Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'yu Hatayspor oyuncusu El Kaabi'nin 2 golle katkı vermesiyle 3-0 mağlup etti. Fas böylece grupta 3'te 3 yaparken Gine-Bissau da 4 puanla ikinci durumda bulunuyor.
Afrika Elemeleri ikinci turunda günün alınan sonuçları şu şekilde:
G Grubu:
Etiyopya-Güney Afrika: 1-3
Gana-Zimbabwe: 3-1
H Grubu:
Togo-Kongo: 1-1
Senegal-Namibya: 4-1
I Grubu:
Gine-Sudan: 2-2
Gine-Bissau-Fas: 0-3
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