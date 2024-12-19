FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Takım'ın yeri belli oldu!

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), dünya sıralamasını güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte dünya sıralamasında Türkiye'nin de yeri belli oldu.

FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Takım'ın yeri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 13:38

FIFA, aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Açıklanan aralık ayı sıralamasında Arjantin zirvedeki yerini korudu. 

A MİLİ TAKIM YERİNİ KORUDU

A Milli Takım, 1537.24 puanla 28. sırada yer aldı. A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan da 1517.57 puanla 30. basamaktaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.

İşte ilk 10'da yer alan ülkeler ile Türkiye'nin sırası ve puanı:

1- Arjantin - 1867,25

2- Fransa - 1859,78

3- İspanya - 1853,27

4- İngiltere - 1813,81

5- Brezilya - 1775,85

6- Portekiz - 1756,12

7- Hollanda - 1747,55

8- Belçika - 1740,62

9- İtalya - 1731,51

10- Almanya - 1703,79

28- Türkiye - 1537,24

30- Macaristan - 1517.57


Etiketler: #A Milli Takım #FIFA Dünya Sıralaması #FIFA

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