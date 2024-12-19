FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Takım'ın yeri belli oldu!
Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), dünya sıralamasını güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte dünya sıralamasında Türkiye'nin de yeri belli oldu.
FIFA, aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Açıklanan aralık ayı sıralamasında Arjantin zirvedeki yerini korudu.
A MİLİ TAKIM YERİNİ KORUDU
A Milli Takım, 1537.24 puanla 28. sırada yer aldı. A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan da 1517.57 puanla 30. basamaktaki yerini korudu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.
İşte ilk 10'da yer alan ülkeler ile Türkiye'nin sırası ve puanı:
1- Arjantin - 1867,25
2- Fransa - 1859,78
3- İspanya - 1853,27
4- İngiltere - 1813,81
5- Brezilya - 1775,85
6- Portekiz - 1756,12
7- Hollanda - 1747,55
8- Belçika - 1740,62
9- İtalya - 1731,51
10- Almanya - 1703,79
28- Türkiye - 1537,24
30- Macaristan - 1517.57
Etiketler: #A Milli Takım #FIFA Dünya Sıralaması #FIFA
Spor Haberleri
- Trabzonspor'dan Denis Draguş için sakatlık açıklaması!
- Hatayspor'a İskenderunspor şoku: Kupaya veda ettiler!
- Fenerbahçe Beko'nun Euroleague maçı ertelendi!
- Eyüpspor maçı öncesi Fenerbahçe'de kaleci kararı!
- Berkay Vardar kimdir?
- Emirhan Delibaş kimdir?
- TSYD'ye atanan kayyım belli oldu!
- 19 Aralık Perşembe günü maç programı...
- A Milli Takım'ın yeri belli oldu!
- Fenerbahçe'nin stoper planı belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- Müdürleri makamında topladı
- Soylu’nun istemesi gereken helallik
- 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- İki eşi de evinde asılı bulundu: 'Bütün düzeni aynı'
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki
- İstenen ceza belli oldu!
- ‘Olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak’
- 'Londra-New York arası 54 dakikaya düşecek'