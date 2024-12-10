Ceyhun Kazancı'dan A Milli Takım açıklaması: 'Takip ettiğimiz çok oyuncu var'

Yayınlanma: 10.12.2024 - 14:34

Güncelleme: 10.12.2024 - 14:34

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, spor medya zirvesinde açıklamalarda bulundu.

Kazancı, A Milli Takım ile ilgili, "Tam söylenen kolej havasını milli takımda birinci saniyede yaşadım. Kulüplerden daha farklı, ay yıldız hepimizin ortak paydası. Kulüplerde her hafta müsabaka olması, transferin yoğun baskısı dışarıda. Burada da tüm bir milletin sorumluluğu var. Hedefler çok büyük. 2032'de şampiyonamız var. Söylemediğimiz büyük hedefler var. 5 tane Dünya Kupası var, inşallah katılırız ve iyi şeyler başarırız" dedi.

'TAKİP ETTİĞİMİZ ÇOK OYUNCU VAR'

Kazancı, "Deniz Gül, Atakan Karazor gibi oyuncuları milli takıma kazandırdınız. Devamı gelecek mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Milli Takımlar, A Milli Takım'dan ibaret değil. 14 yaştan itibaren tüm potansiyelli oyuncuları kazandırmak gayemiz. A Milli Takım özelinde olur mu olmaz mı performanslara göre belli olacak. Ümit Milli için takip ettiğimiz çok oyuncu var. En önemlisi, olabilecek en alt kategoride milli takımlara kazandırmak. Buranın atmosferini hissettirmek, yaşatmak. Yurtdışından gelen vatandaşlarımıza bu duyguları enjekte etmek hedefimiz. Bundan sonra birçok isim kazandırılacak. Sadece A Milli Takım değil, alt yaşlarda da olacak. Milli Takım pazarlık noktası değil. Kariyeri belli bir noktaya kadar geliyor, Almanya için oynama şansı varsa oraya devam etmek gibi bakmıyor vatandaşlarımız. Buradaki ortamı anlama konusunda bir takım eksikler vardı. Buranın bir parçası olduklarını doğru şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Hiç böyle pazarlık noktasında değiliz. Almanya için oynamak, Türk Milli Takımı'nda oynamaktan daha üst seviye değil. Inter'in kaptanı, Benfica'nın oyuncuları, Real Madrid ve Juventus'un oyuncusu burada. İkna için artık daha rahatız. Artık kimseye kaptırmayacağız."