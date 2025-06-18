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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tarihi an: Yeni kural ilk kez uygulandı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tarihi an: Yeni kural ilk kez uygulandı!

18.06.2025 13:49:00
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Cumhuriyet Spor
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tarihi an: Yeni kural ilk kez uygulandı!

IFAB tarafından kalecilere getirilen 8 saniye kuralı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası karşılaşmasında ilk kez uygulandı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan Hora ile Mamelodi Sundowns karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mamelodi Sundowns tek golle kazandı.

Karşılaşmada IFAB tarafından kalecilere getirilen 8 saniye kuralının da ilk kez uygulandığı görüldü.

YENİ KURAL İLK KEZ UYGULANDI

Mücadelenin 84. dakikasında Mamelodi Sundowns kalecisi Williams, 8 saniye içinde topu elinden çıkarmadı.

Bunun üzerine yeni kurallar gereği maçın hakemi Turpin, son 5 saniyeyi eliyle göstererek saydıktan sonra Ulsan Hora için köşe vuruşunu işaret etti.

SÜRE AŞIMINDA KÖŞE VURUŞU KARARI

IFAB'ın yeni kuralına göre bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tutması durumunda, bir yandan eliyle göstererek 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu kararı verecek.

İlgili Konular: #IFAB #FIFA Kulüpler Dünya Kupası #8 saniye kuralı

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