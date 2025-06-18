FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tarihi an: Yeni kural ilk kez uygulandı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan Hora ile Mamelodi Sundowns karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mamelodi Sundowns tek golle kazandı.

Karşılaşmada IFAB tarafından kalecilere getirilen 8 saniye kuralının da ilk kez uygulandığı görüldü.

YENİ KURAL İLK KEZ UYGULANDI

Mücadelenin 84. dakikasında Mamelodi Sundowns kalecisi Williams, 8 saniye içinde topu elinden çıkarmadı.

Bunun üzerine yeni kurallar gereği maçın hakemi Turpin, son 5 saniyeyi eliyle göstererek saydıktan sonra Ulsan Hora için köşe vuruşunu işaret etti.

SÜRE AŞIMINDA KÖŞE VURUŞU KARARI

IFAB'ın yeni kuralına göre bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tutması durumunda, bir yandan eliyle göstererek 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu kararı verecek.