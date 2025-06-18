FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tarihi an: Yeni kural ilk kez uygulandı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan Hora ile Mamelodi Sundowns karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mamelodi Sundowns tek golle kazandı.
Karşılaşmada IFAB tarafından kalecilere getirilen 8 saniye kuralının da ilk kez uygulandığı görüldü.
YENİ KURAL İLK KEZ UYGULANDI
Mücadelenin 84. dakikasında Mamelodi Sundowns kalecisi Williams, 8 saniye içinde topu elinden çıkarmadı.
Bunun üzerine yeni kurallar gereği maçın hakemi Turpin, son 5 saniyeyi eliyle göstererek saydıktan sonra Ulsan Hora için köşe vuruşunu işaret etti.
SÜRE AŞIMINDA KÖŞE VURUŞU KARARI
IFAB'ın yeni kuralına göre bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tutması durumunda, bir yandan eliyle göstererek 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu kararı verecek.
¡LA REGLA DE LOS 8 SEGUNDOS SE APLICA POR PRIMERA VEZ EN EL MUNDIAL DE CLUBES! ⏱️— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 18, 2025
El portero tardó en sacar y Turpin, siguiendo el reglamento, lo sancionó con córner en contra 👀@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/pH0ODfPP7m