FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
Fluminense, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde karşılaştığı Al Ahly'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki yarı final karşılaşmasında Fluminense, Al Ahly'i 2-0 mağlup etti ve finale çıkan ilk takım oldu.
İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLACAK
Fluminense'ye galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Jhon Arias ve 90. dakikada John Kennedy kaydetti.
Fluminense'nin finaldeki rakibi 19 Aralık Çarşamba günü Manchester City-Urawa Reds maçının ardından belli olacak.
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