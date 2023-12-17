FIFA açıkladı: Kulüpler Dünya Kupası için yeni format!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 yılından itibaren 32 takımın katılacağı yeni bir format ile düzenleneceği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 19:47
FIFA açıkladı: Kulüpler Dünya Kupası için yeni format!
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FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 yılından itibaren yeni bir formatla oynanacağını açıkladı.

15 Haziran -  13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 32 takımla ABD'de oynanacak turnuva, 4 takımlı 8 gruptan oluşacak. Kupada ilk iki takım gruptan çıkacak ve rövanş olmadan turnuva sistemiyle oynanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada; Avrupa'dan 12 kulüp, Asya'dan 4 kulüp, Afrika'dan 4 kulüp, Kuzey Amerika'dan 4 kulüp, Güney Amerika'dan 6 kulüp, Okyanusya'dan 1 kulüp ve turnuvaya ev sahipliği yapacak ABD'den 1 kulübün yer alacağı açıklandı.

Turnuvaya katılacak takımlar ise şu şekilde belirlenecek;

Avrupa; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp ve kulüpler sıralamasından gelecek 8 takım.

Güney Amerika; 2021-24 yılları arasında Libertadores'i kazanmış kulüpler ve kulüpler sıralamasından gelecek 2 takım.

Afrika; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp ve kulüpler sıralamasından gelecek 1 takım.

Kuzey Amerika; 2021-24 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış 4 kulüp.

Okyanusya; Kulüpler sıralamasından 1 kulüp.

Buna göre kupaya katılan takımlar şu şekilde oluşacak;

ASYA (4 Kulüp)

Al Hilal

Urawa Red Diamonds

2024 Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu

Asya'da son 4 yılın en iyi takımı

AFRİKA (4 Kulüp)

Al Ahly

Wydad Casablanca

2024 Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Afrika'da son 4 yılın en iyi takımı

KUZEY AMERİKA (4 Kulüp)

Monterrey

Seattle Sounders

Leon

2024 Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası şampiyonu

GÜNEY AMERİKA (6 Kulüp)

Palmeiras

Flamengo

Fluminense

2024 Libertadores Şampiyonu

G.Amerika'da son 4 yılın en iyi takımı

G.Amerika'da son 4 yılın en iyi 2. takımı

OKYANUSYA (1 Kulüp)

Okyanusya'da son 4 yılın en iyi kulüp

AVRUPA (12 Kulüp)

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

2024 Şampiyonlar Ligi şampyionu

Avrupa'da son 4 yılın en iyi takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 2. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 3. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 4. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 5. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 6. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 7. takımı

Avrupa'da son 4 yılın en iyi 8. takımı

EV SAHİBİ (1 Kulüp)

ABD'den bir kulüp


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