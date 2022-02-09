FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşması oynandı

Brezilya'nın Palmeiras takımı, Mısır ekibi El-Ehli'yi mağlup ederek 18. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 00:00
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşması oynandı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvadaki yarı final maçında, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Libertadores Kupası'nın şampiyonu Palmeiras ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi El-Ehli karşılaştı.

Başkent Abu Dabi'deki El Nahyan Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Veiga'nın 39 ve Dudu'nun 49. dakikadaki golleriyle kazanan Palmeiras, turnuvada ilk kez finale çıktı.

El-Ehli'nin kaptanı Eşref, 81. dakikada kırmızı kart gördü.

Palmeiras'ın finaldeki rakibi, 09 Şubat'ta El-Hilal ile Chelsea arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.


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