Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasındaki kırmızı kartı hakemler değerlendirdi

07 Mart 2022 Pazartesi, 10:51

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü, Nwakaeme ve Zajc'ın karşılıklı gollerinin olduğu maçtaki hakem Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mete Kalkavan'ın performanslarını beIN Sports 1'de yayımlanan beIN Trio programının hakem yorumcuları Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban yorumladı.

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün genel performansı şu şekilde yorumlandı:

BÜLENT YILDIRIM: Genç bir gladyatör. Pandemi döneminde boş tribünlerde gladyatörlük yapan Zorbay Küçük, kalabalık tribünlerde sınavı geçemedi. İlk yarıdaki maçta da benzer görevlendirmeyi yapan MHK, bu duyguları bilmediği için yine benzer bir atama yaptı. Zorbay Küçük adına üzüldüm.

LALE ORTA: Beklediğimiz bir performanstı. Böyle olacağını biliyorduk. Sınavı geçemedi. Bu sene Fırat 8 kez dört büyük maçına çıktı, Zorbay 7. kez çıktı. Yaşar Kemal 7. kez. Cüneyt Çakır ise 6. kez. Cüneyt'ten faydalanmıyorsunuz. En son 4 Aralık'ta Galatasaray maçı yönetmiş.

DENİZ ÇOBAN: MHK'nin kılı kırk yarması lazım. Aynı saatte Zorbay'ın maçında kaos var, Cüneyt'in maçı sakin. Yardımcı hakem Deniz Caner Özaral, ne ara bu maçlara atanacak tecrübeyi elde etti. VAR hakemi Mete Kalkavan, daha geçen hafta Fenerbahçe maçı yönetti. Hakemi değişik duygular içine sokuyorsunuz.

İrfan Can Kahveci'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu, yanlış mı?

LALE ORTA: Kırmızı kart kararı yanlış. Bilerek acımasız bir basma söz konusu değil. Top ortada. Siopis kayarak geliyor, İrfan ayağını uzatıyor. Toptan kayan ayak, rakibin bacağına geliyor. UEFA'nın eğitim paketlerinde, birebir pozisyon var. UEFA'nın tavsiyesi, sarı kart olması gerektiği. Bunu tüm üye federasyonlara gönderdi. Asla kırmızı kart denmiyor. Bundan çok daha yoğun basma söz konusuyken. VAR müdahalesi de yanlış. VAR'ın gösterdiği pozisyonda da sadece 1 açı var. Bu pozisyon tüm görüntülerle değerlendirilmeli. Yavaş da gösterilmemeli bu pozisyonda. Futbolun gereği bir temas.

DENİZ ÇOBAN: Yanlış karar. Bir kırmızı kartın olması için olmazsa olmaz şey, yaralayıcılık ve gaddarlıktır. Kramponun vidalarıyla yapılan müdahale, gaddarlığa yakındır. Kırmızı kartın akla gelmesi doğal. Yaralayıcılık, acımasızlık var mı, yok. Bazen istemeden yaptığınız hamle bile kırmızı kart gerektirebilir. İrfan Can'ın kötü niyeti yok. Niyet iyi ama basmanın neticesinde güç transferi olsun ki kırmızı olsun. İrfan Can hemen ayağını çekmeye çalışıyor. İrfan Can'ın topuğu da yerde. Topuk yerdeyse güç transferi gerçekleşmez der futbol oyun kuralları. Siopis kayarak geliyor, kontak noktasının da önemi yok. İrfan'ın topuğu yerde, ayağını kaldırmaya çalışması, Siopis'in kayarak gelmesi nedeniyle burada sarı kart gerekir. VAR niye karıştı, davet etti. Ben şaşırdım. Mpoku'nun Pjanic'e benzer şekilde bastığı Konyaspor - Beşiktaş maçındaki hakem Mete Kalkavan'dı. Çok ilginç. Kırmızı kart göstermedi.

BÜLENT YILDIRIM: Bu karar yanlış. İki oyuncunun da topla oynama şansı var. Rakip İrfan'a doğru kayıyor. Sol ayağıyla topu kurtarmaya çalışıyor. Siopis'in de hakkı var, kayarak topu kurtarmaya çalışıyor. İrfan Can da ayağının dışıyla topu kurtarmaya çalışıyor. Ciddi faullü pozisyonlarda kötü niyet aranıyor. Kötü niyet yok, topa odaklı bir hamle var. Olayın mantığı budur. Siopis kayıyor, risk alıyor. İrfan ayağının dışını koydu ve sökmeye çalışıyor. Tabanını göstermiyor. Siopis kayarak geldiği için duramıyor ve basma meydana geliyor. İrfan futbolun içinde. İki oyuncunun da momentumundan bu basma gerçekleşiyor. Burada kırmızı unsurları yok. VAR müdahalesi de baştan sona yanlıştır. Hakemi de, maçı da sıkıntıya atmıştır.