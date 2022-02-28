FIFA'dan Rusya kararı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 19:15

FIFA, Rusya Milli Takımı'nı uluslararası futbol organizasyonlarından men etmeye hazırlanıyor.



Reuters'e bilgi veren FIFA'nın üst düzey yetkilisi, FIFA'nın Rusya Milli Takımı'nı ihraç ettiğini duyuracağını açıkladı. Rusya Milli Takımı, bu karar sonrası 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda hükmen mağlup sayılacak.



FIFA'nın, ayrıca Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile yakın görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. FIFA'nın, UEFA'dan da Rus kulüpleri için benzer bir karar almasını istediği öğrenildi.



Rusya Milli Futbol Takımı'nın, 2022 yılındaki ilk milli maçını 24 Mart'ta Polonya ile oynaması planlanıyordu.