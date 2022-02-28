FIFA'dan Rusya kararı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sebebiyle milli futbol takımını turnuvalardan men etmek istediği öğrenildi.
FIFA, Rusya Milli Takımı'nı uluslararası futbol organizasyonlarından men etmeye hazırlanıyor.
Reuters'e bilgi veren FIFA'nın üst düzey yetkilisi, FIFA'nın Rusya Milli Takımı'nı ihraç ettiğini duyuracağını açıkladı. Rusya Milli Takımı, bu karar sonrası 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda hükmen mağlup sayılacak.
FIFA'nın, ayrıca Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile yakın görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. FIFA'nın, UEFA'dan da Rus kulüpleri için benzer bir karar almasını istediği öğrenildi.
Rusya Milli Futbol Takımı'nın, 2022 yılındaki ilk milli maçını 24 Mart'ta Polonya ile oynaması planlanıyordu.
İlgili Haberler
- İsviçre'den Rusya'ya yaptırım kararı: Vizeler askıya alındı
- Roman Abramovich'ten Rusya-Ukrayna görüşmelerine destek
- Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kitleler halinde kaçışlar sürüyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
En Çok Okunan Haberler
- İsviçre'den Rusya'ya yaptırım kararı
- Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto
- İmamoğlu'ndan 'metro' açıklaması
- Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
- Fenerbahçe'de istifa!
- Ukrayna AB'ye resmen başvurdu
- FIFA'nın Rusya'yı ihraç etme hazırlığı
- BM Sekreteri'nden 'bölgesel kriz' uyarısı
- Rus kulübü 5 oyuncusunu kaybediyor
- Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar