FIFA'da Dünya Kupası kavgası!

27 Kasım 2021 Cumartesi, 11:48

Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi konusunda ısrarcı olan FIFA Başkanı Gianni Infantino, fikre karşı çıkanları eleştirdi.

Infantino, Dünya Kupası için düşünülen kararla ilgili karşı çıkanların en tepedekiler olduğunu savunurken bu kişilerin korktuğunu iddia etti.

Kahire'de Afrika Futbol Konfederasyonu'nda konuşan Infantino, özellikle UEFA ve CONMEBOL'u hedefine aldı.

"Buna karşı çıkanlar en tepedekiler. Hayatın her alanında reformlar ve değişimler var. Tepedekiler ise hiçbir şeyin değişmesini istemiyor çünkü onlar en tepede."

"Bir şeyler değişirse kendi pozisyonlarının risk altında olacağından korkuyorlar. Bunu anlıyoruz ve zirveye ulaşmada bu kadar başarılı oldukları için onları alkışlıyoruz. Ancak kapıları kapatamayız. Kapıyı açık tutmalıyız, umut ve fırsatlara kapıları açmalıyız."

UEFA, iki yılda bir Dünya Kupası fikrinin yerel ve uluslararası maçlar arasındaki dengeyi bozacağını savunurken CONMEBOL ise bu fikrin 100 yılı aşkın süredir devam eden futbol kültürüne zarar vereceğini savunuyor.