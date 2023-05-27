FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile Senegal arasında oynanacak grup müsabakasını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in, yarın TSİ 00.00'da Arjantin'in La Plata şehri La Plata stadyumunda Kolombiya ile Senegal arasında oynanacak grup müsabakasını yöneteceği açıklandı.
Müsabakanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy; dördüncü hakemliğini Donatas Rumsas (Litvanya) yapacak. VAR'da Fedayi San (İsviçre), AVAR'da ise Adonai Escobedo (Meksika) görev alacak.
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