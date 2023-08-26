FIFA'dan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e ceza

Yayınlanma: 26.08.2023 - 15:42

Güncelleme: 26.08.2023 - 15:42

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Kadın Milli Takımı oyuncusu Jenni Hermoso'yu dünya şampiyonluğu seromonisinde öpmesinin ardından cezaya çarptırıldı.

FIFA, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e hakkındakı soruşturma nedeniyle 90 gün süreyle görevinden ve futbolla ilgili tüm faaliyetlerden uzaklaştırılma cezası verildiğini açıkladı.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales yaşanan bu olayların ardından görevinden istifa çağrılarına rağmen istifa etmeyeceğini açıklamıştı. "Bu sosyal bir cinayet, beni öldürmeye çalışıyorlar. Bir İspanyol olarak nereye gittiğimizi düşünmeliyiz. Sahte feminizm adalet aramaz, gerçeği aramaz, insanları umursamaz. Bir şeyler söylemenin zamanı geldi. Hatalıydım ve bu hareketi yapmanın zamanı değildi."