FIFA'dan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e ceza

FIFA, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e 90 gün süreyle görevinden uzaklaştırma cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 15:42
FIFA'dan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e ceza
Abone Ol google-news

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Kadın Milli Takımı oyuncusu Jenni Hermoso'yu dünya şampiyonluğu seromonisinde öpmesinin ardından cezaya çarptırıldı. 

FIFA, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e hakkındakı soruşturma nedeniyle 90 gün süreyle görevinden ve futbolla ilgili tüm faaliyetlerden uzaklaştırılma cezası verildiğini açıkladı. 

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales yaşanan bu olayların ardından görevinden istifa çağrılarına rağmen istifa etmeyeceğini açıklamıştı. "Bu sosyal bir cinayet, beni öldürmeye çalışıyorlar. Bir İspanyol olarak nereye gittiğimizi düşünmeliyiz. Sahte feminizm adalet aramaz, gerçeği aramaz, insanları umursamaz. Bir şeyler söylemenin zamanı geldi. Hatalıydım ve bu hareketi yapmanın zamanı değildi." 


Player Alanı
Luis Rubiales FIFA ceza

İlgili Haberler

İspanya'da Luis Rubiales kaosu büyüyor! Borja Iglesias milli takımı bıraktığını açıkladı...

İspanya'da Luis Rubiales kaosu büyüyor! Borja Iglesias milli takımı bıraktığını açıkladı...
Futbolcuyu dudağından öpmüştü: İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales istifa etmedi

Futbolcuyu dudağından öpmüştü: İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales istifa etmedi
FIFA'dan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e soruşturma!

FIFA'dan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e soruşturma!

En Çok Okunan Haberler