FIFA'dan Samuel Eto'o'ya flaş futboldan men cezası!
FIFA Disiplin Kurulu, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'ya futboldan men cezası verildiğini açıkladı.
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'ya FIFA'dan kötü haber geldi.
FIFA Disiplin Kurulu, Samuel Eto'o'ya, "Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali" ile "Uygunsuz davranışları" sebebiyle 6 ay futboldan men etti.
KAMERUN MAÇLARINA GİDEMEYECEK
Eto'o'nun Kamerun'u temsil eden hiçbir maça 6 ay boyunca gidemeyeceği ifade edildi.
Deneyimli futbol adamı, FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunmuştu.
Etiketler: #samuel eto'o #Kamerun Futbol Federasyonu #FIFA
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