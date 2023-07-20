Samuel Eto'o'ya şike suçlaması!
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Kamerun 2. Ligi ekiplerinden Victoria United'ın üst lige yükselmesine yardımcı olmakla suçlandı.
Kamerun futbol tarihinin en önde gelen isimlerinden olan eski futbolcu Samuel Eto'o'nun ismi yolsuzluk skandalına karıştı.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığını sürdüren Samuel Eto'o, Kamerun 2. Ligi ekiplerinden Victoria United'ın üst lige yükselmesine yardımcı olmakla suçlandı.
Samuel Eto'o
Haberde, Samuel Eto'o'nun, Victoria United Başkanı Valentin Kwain'e kulübün üst lige yükselmesi için desteğini garanti ettiği bir ses kaydının bulunduğu belirtildi. Victoria United, geçen sezon Kamerun 2. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp bir üst lige yükselmişti.
FIFA TAKİP EDİYOR
Samuel Eto'o'nun Andre Onana'nın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılması, bir bahis şirketinin elçisi olması ve bu potansiyel yolsuzluk iddiaları sonrası FIFA tarafından yakından takip edilmeye başlandığı belirtildi.
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