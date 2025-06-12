Fifty Fifty Sailing Cup ile kadın erkek eşitliği

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde, Moda Deniz Kulübü (MDK) ev sahipliği ve ana sponsorluğunda, CMC Holding yarış sonrası kara etkinlikleri sponsorluğunda, İstanbul Yelken Kulübü (İYK) iş birliğiyle, Oğuz Ayan Sailing organizatörlüğünde gerçekleştirilecek Fifty Fifty Sailing Cup’a bu yıl 40’tan fazla yelkenli tekne ile yaklaşık 500 sporcunun katılması bekleniyor.





Fifty Fifty Sailing Cup, 2023 yılında yelken dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Yarışa bugüne kadar toplam 60 ekip, 450 kadın yelkenci olmak üzere, hem profesyonel hem de amatör 750 sporcu katıldı. Kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan gücünden ilham alan bu yarış, deniz üzerinde eşitlikçi bir mücadeleye sahne oluyor. Fifty Fifty Sailing Cup’ın temel amacı, kadınların yelken sporunda da hayatın her alanında olduğu gibi aktif, görünür ve sürdürülebilir bir şekilde yer almasını sağlamak. Bu doğrultuda hazırlanan organizasyon yapısı ve yarış kuralları, kadın sporcular için fırsat eşitliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.





Yelken sporu, kadın ve erkek sporcuların aynı takımda birlikte görev alabilmelerine olanak tanıyan nadir branşlardan biri. Cinsiyete dayalı kategoriler yerine, farklı teknik ve fiziksel becerilere sahip sporculardan oluşan dengeli ekipler başarıya ulaşıyor. Bu sayede, doğru strateji ve rol dağılımıyla karma takımlar yüksek performans sergileyebiliyor. İlk iki yılında başarılı organizasyonu, coşkulu katılımcıları ve görkemli ödül töreniyle hafızalarda yer eden Fifty Fifty Sailing Cup, bu yıl artan kara etkinlikleriyle yelken dünyasında yeni ufuklar açmaya hazırlanıyor.



