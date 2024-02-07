Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Emerse Faé yönetimindeki Fildişi Sahili, yarı finalde Sébastien Desabre'nin ekibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
FİLDİŞİ SAHİLİ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA?
Alassane Ouattara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
FİLDİŞİ SAHİLİ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Fildişi Sahili, bir önceki turda karşılaştığı Mali'yi 2-1 mağlup etmişti.
Demokratik Kongo ise Gine'yi 3-1'lik skorla saf dışı bırakmıştı.
Fildişi Sahili haberleri Demokratik Kongo haberleri Afrika Uluslar Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Çağlayan'daki terör saldırısında yeni gelişme
- Hatay'daki 'itirafı' sonrası sessizliğini bozdu
- Çok sayıda gözaltı var!
- Deprem anmasında protesto edilmişti!
- Erdoğan ve Kurum hakkında suç duyurusu
- Erdoğan’ın İBB arşivi
- Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı?
- DEM Parti'den 'İstanbul adayı' açıklaması