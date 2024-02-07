Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 13:30
Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Emerse Faé yönetimindeki Fildişi Sahili, yarı finalde Sébastien Desabre'nin ekibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

FİLDİŞİ SAHİLİ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Alassane Ouattara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Fildişi Sahili, bir önceki turda karşılaştığı Mali'yi 2-1 mağlup etmişti.

Demokratik Kongo ise Gine'yi 3-1'lik skorla saf dışı bırakmıştı.


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