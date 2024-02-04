Güney Afrika Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde: Ronwen Williams penaltılara damga vurdu!

Güney Afrika, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında karşılaştığı Yeşil Burun Adaları'nı penaltılarda 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 09:15
Güney Afrika Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde: Ronwen Williams penaltılara damga vurdu!
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Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Yeşil Burun Adaları ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona erdi.

WİLLİAMS 4 PENALTI KURTARDI

Güney Afrika, penaltılarda Yeşil Burun Adaları'nı 2-1 mağlup etti. Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams, penaltılara damga vurdu ve tam 4 penaltı kurtardı.

Yeşil Burun Adaları'nda Ankaragücü'den Garry Rodrigues 72, Fatih Kragümrük'ten Ryan Mendes ise 65 dakika sahada kaldı.

Güney Afrika, bu skorla Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi. Yeşil Burun Adaları ise turnuvaya veda etti.


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