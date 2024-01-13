Fildişi Sahili - Gine Bissau maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fildişi Sahili, CAF Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Gine-Bissau ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

AA
Yayınlanma: 13.01.2024 - 15:03
Fildişi Sahili - Gine Bissau maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan başlıyor.

Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Fildişi Sahili, Gine-Bissau ile karşı karşıya gelecek.

FİLDİŞİ SAHİLİ - GİNE BİSSAU MAÇI SAAT KAÇTA?

Abidjan kentindeki Alassane Ouattara Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ - GİNE BİSSAU MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus platformu ile TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilecek organizasyon, 13 Ocak-11 Şubat tarihlerinde Fildişi Sahili'nde yapılacak.

Başlangıçta turnuvanın Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanmıştı ancak Batı Afrika'nın yağmur sezonuyla çakışmaması için tarih değiştirildi.

Organizasyonda 7 kez şampiyon olan Mısır, pazar günü B Grubu'nda Mozambik, son şampiyon Senegal ise 15 Ocak Pazartesi günü C Grubu'nda Gambiya ile karşılaşacak.

Fildişi Sahili, 1984 yılının ardından turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapacak.


Fildişi Sahili Gine-Bissau Afrika Uluslar Kupası canlı Canlı yayın

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