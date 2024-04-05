Fildişi'nden Wilfried Zaha açıklaması!

Fildişi Sahili yardımcı antrenörü Guy Demel, Galatasaraylı oyuncu Wilfried Zaha hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 19:01
Fildişi'nden Wilfried Zaha açıklaması!
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Galatasaraylı oyuncu Wilfried Zaha, geçtiğimiz günlerde Fildişi Sahili teknik direktörüyle bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından Fildişi'nden Zaha için açıklama geldi. 

Fildişi Sahili yardımcı antrenörü Guy Demel, yaptığı açıklamada Zaha'nın milli takıma dönebileceğine dair yeşil ışık yaktı. 

Demel yaptığı açıklamada, ''Zaha, Haziran'daki 2026 Dünya Kupası elemeleri için takıma katılmaya hazır ancak milli takıma katılımı kulübündeki performansına göre belirlenecek. Gerçekleştirdiğimiz toplantı iyi bir ruh hali içinde yürütüldü." dedi. 

ZAHA'NIN SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Galatasaray'da 38 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 


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