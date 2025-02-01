File derbisinde kazananan Fenerbahçe!
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk oldu.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli ekip 3-2 kazandı.
Galatasaray 22-25 Fenerbahçe
Galatasaray 25-21 Fenerbahçe
Galatasaray 25-23 Fenerbahçe
Galatasaray 25-27 Fenerbahçe
Galatasaray 16-18 Fenerbahçe
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