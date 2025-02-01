File derbisinde kazananan Fenerbahçe!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

File derbisinde kazananan Fenerbahçe!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 23:48

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk oldu.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli ekip 3-2 kazandı. 

Galatasaray 22-25 Fenerbahçe

Galatasaray 25-21 Fenerbahçe

Galatasaray 25-23 Fenerbahçe

Galatasaray 25-27 Fenerbahçe

Galatasaray 16-18 Fenerbahçe


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi
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