Filedeki derbide Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u devirdi!
Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi 11. haftasında Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Salas, Bahar Toksoy Guidetti, Brakocevic (Gizem Güreşen, Hilal Kocakara, Plak, Ecem Aknam, Demidova, Duru Aksu, Bengisu Aygün)
Galatasaray Daikin: Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Tashiro)
Setler: 25-16, 22-25, 19-25, 12-25
Süre: 104 dakika (25, 30, 27, 22)
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