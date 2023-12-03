Filedeki derbide Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u devirdi!

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi 11. haftasında Beşiktaş Ayos'u 3-1 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 03.12.2023 - 21:51
Filedeki derbide Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u devirdi!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Salas, Bahar Toksoy Guidetti, Brakocevic (Gizem Güreşen, Hilal Kocakara, Plak, Ecem Aknam, Demidova, Duru Aksu, Bengisu Aygün)

Galatasaray Daikin: Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Tashiro)

Setler: 25-16, 22-25, 19-25, 12-25

Süre: 104 dakika (25, 30, 27, 22)


Galatasaray Daikin Beşiktaş Ayos Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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