Galatasaray Daikin evinde rahat kazandı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Galatasaray Daikin evinde Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 19:15
Galatasaray Daikin evinde rahat kazandı!
Abone Ol google-news

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Daikin, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar

Galatasaray Daikin: Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler (Bihter Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Tashiro, Fatma Beyaz)

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Tuana Köse, Eylül Durgun, Strunjak (Alara Altundağ, Selin Nevruz, Buse Özden, Selena Leban, Elif Boran)

Setler: 23-25, 25-13, 25-22, 25-15

Süre: 97 dakika (27, 19, 27, 24)


Karayolları Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi Galatasaray Daikin

En Çok Okunan Haberler