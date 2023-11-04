Filedeki derbide Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-1 yendi.

AA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 16:41
Filedeki derbide Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Gneiting, Cuttino, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol (Bihter Yarkın, Eggleston, Duygu Düzceler)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ada Korkmaz, Meryem Boz)

Setler: 24-26, 25-19, 19-25, 22-25

Süre: 109 dakika (29, 25, 25, 30)


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