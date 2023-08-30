Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası'na istedikleri gibi başlayamadı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 18:56
Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası'na istedikleri gibi başlayamadı!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu.

İsrail'in ev sahipliği yaptığı D Grubu maçlarında milli takım ilk maçında Tel Aviv'de Fransa'yla karşılaştı.

Türkiye, rakibine 20-25, 28-30 ve 25-27'lik setlerle 3-0 kaybetti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında 1 Eylül Cuma günü Romanya'yla karşılaşacak.

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

Türkiye: Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Mert Matic, Arslan Ekşi (Berkay Bayratar, Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Bedirhan Bülbül, Emre Vahit Savaş, Mirza Lagumdzija)

Fransa: Clevenot, Le Goff, Brizard, Louati, Chinenyeze, Patry (Grebennikov, Jouffroy, Carle)

Setler: 20-25, 28-30, 25-27

Süre: 96 dakika (28, 37, 31)


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