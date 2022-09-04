Filenin Efeleri, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'na veda etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda ABD ile karşılaştı.
Filenin Efeleri, ABD'ye karşı 2-0 geri düştü, skoru 2-2'ye getirdi ama karar setini kaybederek turnuvaya veda etti.
Salon: Gliwice
Hakemler: Muranaka Shin, Concia Pedro Fabian
ABD: Jendryk, Aaron Russell, Christenson, Anderson, Defalco, Smith (Shoji, Kyle Russell, Averill, Ensing, Muagututia)
Türkiye: Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy)
Setler: 25-21, 25-17, 22-25, 19-25, 15-12
Video Haberler
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu için harekete geçiliyor
- İçeriden çekilen fotoğraflar paylaşıldı
- Erdoğan'ın diploması için harekete geçtiler
- 'Adayım Kılıçdaroğlu'
- Türkiye'nin en mutsuz ili belli oldu
- Mustafa Muhammed'e kaza şoku!
- Bakan Varank'ın kuzeni köşeyi döndü
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'promosyon' kararı
- İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
- 'Lağım patladı; arınacak tarafı kalmadı'