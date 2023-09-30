Filenin Efeleri, galibiyetle başladı
Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.
Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Filenin Efeleri, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
SETLER
1. SET: TÜRKİYE 25-22 SIRBİSTAN
2. SET: TÜRKİYE 20-25 SIRBİSTAN
3. SET: TÜRKİYE 25-14 SIRBİSTAN
4. SET: TÜRKİYE 25-20 SIRBİSTAN
Milliler gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak.
Türkiye grupta ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.
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