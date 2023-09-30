Filenin Efeleri, galibiyetle başladı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 09:25

Güncelleme: 30.09.2023 - 09:33

Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Filenin Efeleri, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

SETLER

1. SET: TÜRKİYE 25-22 SIRBİSTAN

2. SET: TÜRKİYE 20-25 SIRBİSTAN

3. SET: TÜRKİYE 25-14 SIRBİSTAN

4. SET: TÜRKİYE 25-20 SIRBİSTAN

Milliler gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak.

Türkiye grupta ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.