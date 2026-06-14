Cumhuriyet Gazetesi Logo
Filenin Efeleri, İtalya’ya mağlup oldu

Filenin Efeleri, İtalya’ya mağlup oldu

14.06.2026 04:42:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Filenin Efeleri, İtalya’ya mağlup oldu

Filenin Efeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu ve ikinci yenilgisini aldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar etabın son maçında bugün saat 21.30’da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Salon: TD Place

Hakemler: Walter Hugo Mechan Vera (Peru), Samara Sevor (Kanada)

Türkiye: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Matic, Kaan, Muhammed)

İtalya: Gargiulo, Porro, Sani, Sanguinetti, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Rychlicki, Porro, Mati, Pace)

Setler: 27-29, 14-25, 20-25

Süre: 86 dakika

İlgili Konular: #italya #FIVB Milletler Ligi #Filenin Efeleri

İlgili Haberler

Filenin Efeleri Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı!
Filenin Efeleri Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı! A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, Fransa'ya set vermedi
Filenin Efeleri, Fransa'ya set vermedi Filenin Efeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
Filenin Efeleri İtalya'yı devirdi!
Filenin Efeleri İtalya'yı devirdi! A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya ile oynadığı hazırlık maçından 3-0 galip ayrıldı.