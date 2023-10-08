Filenin Efeleri galibiyetle veda etti... Paris hedefi Milletler Ligi'ne kaldı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu 7. maçında Tunus'u setlerde 3-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:20
Filenin Efeleri galibiyetle veda etti... Paris hedefi Milletler Ligi'ne kaldı!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. ve son maçında Tunus'u 3-0'lık skorla devirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmanın setlerini ay-yıldızlılar, 25-13, 25-22 ve 29-27 kazandı.

7 MAÇTA 4 GALİBİYET

Milliler, grubunu 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı. Tunus ise 7. maçından da mağlup ayrıldı.

Grubunda ilk 2'ye giremeyerek olimpiyat eleme turnuvasında Paris 2024'e katılma hakkı elde edemeyen milliler, katılım şansını 2024 Voleybol Milletler Ligi'nin sonrasına bıraktı.


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