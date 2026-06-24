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Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi kadrosu belli oldu!

Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi kadrosu belli oldu!

24.06.2026 02:05:00
Güncellenme:
AA
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Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi kadrosu belli oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında mücadele edecek kadrosu duyuruldu.
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FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, 2. hafta maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak milli takımın kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija,

Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

MAÇ PROGRAMI

Millilerin VNL'in 2. etabındaki maç programı (TSİ) şöyle:

24 Haziran Çarşamba:

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran Perşembe:

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran Cumartesi:

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran Pazar:

17.30 Belçika-Türkiye

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