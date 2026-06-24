İspanya'da Julian Alvarez krizi: Barcelona'yı FIFA'ya şikayet edecekler!

Atletico Madrid, Arjantinli yıldız Julian Alvarez ile izinsiz transfer görüşmeleri yaptığı gerekçesiyle Barcelona'yı FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Avusturya'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Julian Alvarez, "Benim için en iyisi ayrılmak. Çünkü hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

2030 yılına kadar Atletico Madrid ile sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun sözleri İspanya'da geniş yankı uyandırdı.

ATLETICO MADRID'DEN SERT TEPKİ

Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil Marin, Alvarez'in açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, kulübün oyuncuyu bırakmak istemediğini vurguladı.

Marin, "Julian'ın bir hayali olabilir ancak Atletico taraftarlarının da hayalleri var. Onun bizim için oynamasından gurur duyuyoruz ve haklarımızdan vazgeçmek istemiyoruz" dedi.

"BARCELONA GERÇEKLERİ SÖYLEMİYOR"

Barcelona'ya sert sözlerle yüklenen Marin, Katalan ekibinin kulübe ve oyuncuya karşı saygısız davrandığını savundu.

Marin, "Barcelona bize saygı göstermiyor. Bizi küçümseyebileceklerini düşünüyorlar. Oyuncuya, medyaya ve kendi taraftarlarına bile gerçekleri söylemiyorlar" ifadelerini kullandı.

BARCELONA'YI FIFA'YA ŞİKAYET EDECEKLER

Mundo Deportivo'nun haberine göre Atletico Madrid, sözleşmesi devam eden Julian Alvarez ile görüştüğü gerekçesiyle Barcelona'yı FIFA'ya şikayet edecek.

Marin, "Atletico Madrid'in çıkarlarını korumak bizim sorumluluğumuz. Bu nedenle, koruma süresi içinde sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla görüşme yaptığı gerekçesiyle Barcelona aleyhine FIFA'ya şikayette bulunacağız" açıklamasında bulundu.

500 MİLYON EURO'LUK SERBEST KALMA MADDESİ

Atletico Madrid, daha önce de Julian Alvarez'in satış listesinde olmadığını açıklamıştı. Arjantinli yıldızın sözleşmesinde 500 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Alvarez, Atletico Madrid formasıyla çıktığı 106 maçta 49 gol kaydetti.