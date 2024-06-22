Genç milliler Balkan Şampiyonası'nda finale çıktı!

Yayınlanma: 22.06.2024 - 00:28

Güncelleme: 22.06.2024 - 00:28

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın yarı final maçında Romanya'yı 3-0 yenerek, finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım, başkent Tiran'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yarı finalde Romanya'yı 25-15, 25-18, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Milli takım, final maçında cumartesi günü TSİ 18.00'de Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.