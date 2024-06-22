Milli halterci Yağmur Bulut'tan 3 madalya!

Yağmur Bulut, Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nde 3 madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 00:21
Milli halterci Yağmur Bulut'tan 3 madalya!
Abone Ol google-news

Milli halterci Yağmur Bulut, Yunanistan'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nde 3 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentindeki Pale De Sport Alexandreio Melathron Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 15 yaş altı kadınlar 76 kiloda yarışan Yağmur Bulut silkmede 91 ve toplamda 165 kilo ile 2 gümüş madalya alarak Avrupa ikinciliği kazandı. Yağmur, koparmada ise 74 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 13 altın, 19 gümüş 12 bronz olmak üzere toplam 44 oldu.


Yağmur Bulut haberleri madalya haberleri Halter haberleri Yunanistan haberleri

İlgili Haberler

Portekizli yıldızdan milli takıma büyük övgü: 'Türkiye çok güçlü'

Portekizli yıldızdan milli takıma büyük övgü: 'Türkiye çok güçlü'
Portekiz maçı hazırlıkları sürdü: A Milli Takım'da Arda Güler antrenmanda yer almadı!

Portekiz maçı hazırlıkları sürdü: A Milli Takım'da Arda Güler antrenmanda yer almadı!
Milli halterci Elifnur Kılınç'tan 3 altın madalya!

Milli halterci Elifnur Kılınç'tan 3 altın madalya!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler