Milli halterci Yağmur Bulut'tan 3 madalya!
Yağmur Bulut, Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nde 3 madalya elde etti.
Milli halterci Yağmur Bulut, Yunanistan'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nde 3 madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentindeki Pale De Sport Alexandreio Melathron Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 15 yaş altı kadınlar 76 kiloda yarışan Yağmur Bulut silkmede 91 ve toplamda 165 kilo ile 2 gümüş madalya alarak Avrupa ikinciliği kazandı. Yağmur, koparmada ise 74 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 13 altın, 19 gümüş 12 bronz olmak üzere toplam 44 oldu.
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