Filenin Efeleri'nden 2'de 0!

Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 22:36
Filenin Efeleri'nden 2'de 0!
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Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Hollanda 3-2 kazandı.

Milli takım, Antalya etabında oynadığı ilk maçta da Kanada'ya 3-1 mağlup olmuştu.

"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 26 Mayıs'a kadar Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda 16 takımın yer aldığı puan cetvelinde ilk 8'deki takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.


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