Filenin Efeleri'nden 2'de 0!
Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu.
Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Hollanda 3-2 kazandı.
Milli takım, Antalya etabında oynadığı ilk maçta da Kanada'ya 3-1 mağlup olmuştu.
"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 26 Mayıs'a kadar Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.
Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda 16 takımın yer aldığı puan cetvelinde ilk 8'deki takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
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