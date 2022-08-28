Filenin Efeleri'nin rakibi İtalya!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında pazartesi günü İtalya ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 17:12
Filenin Efeleri'nin rakibi İtalya!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında pazartesi günü İtalya ile karşılaşacak.

Çin'i 3-0 yenerek 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na iyi başlayan Filenin Efeleri, Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynadığı grup maçlarının ikincisinde İtalya'ya karşı mücadele edecek.

Ljubljana Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak.

Milli takımın, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'ndaki son maçını, 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.


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