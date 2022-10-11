Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD'ye kaybetti!

11 Ekim 2022 Salı, 19:51

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan müsabakada, setin ilk başlarında 6 sayı geri düşen milliler, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Saliha Şahin'in sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı. Milli takımın hücumlarına iyi savunma yapan ABD, Frantti, Drews ve Robinson'un sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı.

MİLLİLERİN ÇABASI YETMEDİ

İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, milli takım Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın ile sayılar buldu. Milli takıma, Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti'nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.

Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson ile sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

ABD'ye yenilen milli takım, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na veda etti.

Salon: Gliwice Arena

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

ABD: Poulter, Frantti, Ogbogu, Washington, Robinson, Drews (Hentz, Wong Orantes, Cuttino, Wilhite, Carlini, Tapp)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Aylin Acar, Elif Şahin, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu)

Setler: 25-22, 25-15, 25-20