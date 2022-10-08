Son Dakika: Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!
Filenin Sultanları, Voleybol Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında ABD ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'la karşı karşıya geldi.
Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-20 mağlup tamamladı.
İkinci setin ilk dakikalarında milliler Derya Cebecioğlu ve Saliha Şahin'in sayılarıyla rakibine bir süre üstünlük kursa da rakibinin blok sayılarıyla 25-21 geriye düştü. (2-0)
???? #FileninSultanları Dünya Şampiyonası Çeyrek Final etabında 11 Ekim salı günü Polonya’nın Gliwice kentinde ABD???? ile karşılaşacak!— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) October 8, 2022
Başarılar #FileninSultanları ??#I#ILoveFileninSultanları#BizVoleybolÜlkesiyiz#YeniNeslinYanındayız pic.twitter.com/VaHxKtwFqy
Üçüncü sette Derya??????? Cebecioğlu, Saliha Şahin ve Hande Baladın'ın sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (15-15), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve Sırbistan seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.
Bu sonuçla Filenin Sultanları gruptaki 3. yenilgisini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.
Milli Takım, FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Amerika Birleşik Devletleri'yle karşılaşacak.
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