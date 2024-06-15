Filenin Sultanları Çin'e mağlup oldu

Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, Çin'e 3-2 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 17:43
Filenin Sultanları Çin'e mağlup oldu
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A Milli Voleybol Kadın Takımımız, VNL Milletler Ligi üçüncü hafta üçüncü maçında Çin ile karşı karşıya geliyor.

Filenin Sultanları altın sete giden karşılaşmada Çin'e 25-21, 25-17, 21-25, 23-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

Filenin Sultanları bu mağlubiyetle Milletler Ligi'nde çıktığı 11. maçında 3. kez sahadan mağlup.


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