Filenin Sultanları hazırlık maçında Polonya'ya 3-1 mağlup oldu
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçta Polonya'ya 3-1 yenildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 3-1 mağlup oldu
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya'da Mielec şehrinde oynanan hazırlık maçında Türkiye, rakibine 22-25, 25-19, 25-20 ve 25-22'le setlerle 3-1 mağlup oldu.
Polonya'yla deplasmanda üç hazırlık maçı yapan ay-yıldızlı ekip, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakine Garipoğlu'nun 'paylaşımı' tartışma yarattı
- 'Tabanı heyecanlandıracak bir açıklama...'
- Cumhur'da emekli maaşı rahatsızlığı
- Sarıyer'de yol çöktü! Binalar tahliye edildi
- Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi
- Ekrem İmamoğlu'nun rotası İBB
- Metin Akpınar en beğendiği 2 oyuncuyu açıkladı
- Ünlü YouTuber 32 yerinden bıçaklandı
- Görülmemiş 'türbülans' vurgunu
- Uzmanlar açıkladı: Ne kadar su içmeliyiz?