Filenin Sultanları, Hollanda'yı rahat geçti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yaptığı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftasına galibiyetle başladı.
Milliler üçüncü haftadaki ilk maçında ev sahibi Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.
Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30'da Çekya ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları'nın kalan maçlarının programı şu şekilde:
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
SALON: Omnisport
HAKEMLER: Karina Noemi Rene (Arjantin), Pawel Burkiewicz (Polonya)
HOLLANDA: Daalderop, Ten Brinke, Dambrink, Vos, Stuut, Van Aalen, Reesink (L) (H.Jasper, Lyklema, Van De Vosse, Kok, Jansen)
TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Gizem (L) (Derya, Ebrar, Meliha)
SETLER: 19-25, 16-25, 21-25,