Filenin Sultanları, Hollanda'ya şans tanımadı
FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı.
Antalya'da oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Milli takımımız gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubun üçüncü maçında Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
1. SET SONUCU: HOLLANDA 14-25 TÜRKİYE
2. SET SONUCU: HOLLANDA 25-23 TÜRKİYE
3. SET SONUCU: HOLLANDA 23-25 TÜRKİYE
4. SET SONUCU: HOLLANDA 18-25 TÜRKİYE
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