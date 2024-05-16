Filenin Sultanları, Hollanda'ya şans tanımadı

FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 21:56
Filenin Sultanları, Hollanda'ya şans tanımadı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı. 

Antalya'da oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-1 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Milli takımımız gruptaki ilk galibiyetini elde etti. 

A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubun üçüncü maçında Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek. 

1. SET SONUCU: HOLLANDA 14-25 TÜRKİYE

2. SET SONUCU: HOLLANDA 25-23 TÜRKİYE

3. SET SONUCU: HOLLANDA 23-25 TÜRKİYE

4. SET SONUCU: HOLLANDA 18-25 TÜRKİYE


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