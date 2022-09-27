Filenin Sultanları, ikinci maçında Güney Kore'ye karşı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ikinci maçında Güney Kore karşısında galibiyet arayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 07:33
Filenin Sultanları, ikinci maçında Güney Kore'ye karşı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak.

Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak.

İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.


FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası filenin sultanları türkiye güney kore

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