Filenin Sultanları ile Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşacağı rakipleri belli oldu.
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup kuralarının çekimi, İtalya'nın Napoli şehrindeki Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, kura çekimi sonunda C Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup etabında ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Yunanistan ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarını Almanya'nın Düsseldorf şehrinde oynayacak.
2023 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:
A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan
B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre
C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan
D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya
FİLENİN EFELERİ'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
A Milli Erkek Voleybol Takımı ise 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alacak. Milliler, grup etabında ev sahibi İsrail'in yanı sıra Romanya, Fransa, Portekiz ve Yunanistan ile mücadele edecek. Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını İsrail'in Tel Aviv şehrinde oynayacak.
2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenecek.
Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:
A Grubu: İtalya, İsviçre, Sırbistan, Almanya, Belçika, Estonya
B Grubu: Bulgaristan, Finlandiya, Slovenya, Ukrayna, Hırvatistan, İspanya
C Grubu: Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Hollanda, Çekya, Danimarka
D Grubu: İsrail, Romanya, Fransa, Türkiye, Portekiz, Yunanistan
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