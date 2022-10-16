Voleybolcu Paola Egonu'dan, İtalya Milli Takımı'nı bırakma kararı!
Dünyaca ünlü voleybolcu Paola Egonu, İtalya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığını açıkladı.
Dünya voleybolunun en başarılı isimlerinden Nijerya asıllı İtalyan Paola Egonu, Dünya Şampiyonası sonrası İtalya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı.
Egonu'nun ABD ile oynadıkları maç sonrası kendisine yapılan ağır eleştiriler nedeniyle milli takımı bırakma kararı aldığı belirtildi. Egonu'nun ABD maçı öncesinde, "Çok yorucu bir durumdayım. Bana 'Neden İtalyansın?' diyenler bile oldu. Bu benim Milli Takım'daki son maçım olacak" sözlerini kullandığı görüntüler ortaya çıkmasıyla İtalya'da bir anda gündem değişti.
YETKİLİLER EGONU'YU İKNA ETMEK İSTİYOR
Egonu'nun kararının kesin olduğunu ancak İtalyan yetkililerin Egonu'nun verdiği kararı değiştirmek için ikna turları yapacağı da İtalyan basınında yer almaya çoktan başlamış durumda.
Yeni sezonda Vakıfbank forması giyecek olan 23 yaşındaki pasör çaprazı Egonu, kadınlar voleybolda dünyanın en iyi smaçörlerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca Egonu, 112 km/s hızla dünyanın en hızlı smaç rekorunun sahibi durumunda.
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