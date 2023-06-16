Filenin Sultanları, Kanada’yı 3-0 mağlup etti

Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin yedinci maçında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek beşinci galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 10:37
Filenin Sultanları, Kanada’yı 3-0 mağlup etti
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Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Hong Kong ayağındaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yendi.

İkinci hafta mücadelesine 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan, Polonya'ya 3-0 kaybeden "Filenin Sultanları", üçüncü maçında da Kanada'yı set vermeden geçti.

Milli takım, 18 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Türkiye'nin ligde 5 galibiyet, 2 yenilgisi bulunuyor.



Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Hae-Yoeun Sung (Güney Kore)

Türkiye: İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melisa Vargas (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Cansu Özbay, Hande Baladın, Yasemin Güveli)

Kanada: Gray, Maglio, Van Ryk, Howe, White, King (Palermo, Mitrovic, Murmann, Ogoms, Livingston)

Setler: 25-15, 25-22, 25-20

Süre: 68 dakika


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