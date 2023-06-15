Filenin Sultanları Polonya'ya takıldı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 14:01

Güncelleme: 15.06.2023 - 14:08

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında Polonya ile karşılaştı.

FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftayı tek mağlubiyetle kapatan ve ikinci haftadaki ilk karşılaşmasında Hollanda'yı set vermeden yenen Filenin Sultanları, oynadığı ikinci maçta Fenerbahçe Opet'in yeni başantrenörü Stefano Lavarini'nin çalıştırdığı, turnuvanın namağlup takımlarından Polonya'ya 3-0 yenildi.

Oldukça çekişmeli geçen ilk sette 25-22 üstünlük sağlayan Polonya setlerde 1-0 öne geçti.

Melissa Vargas

4 KEZ MAÇ SAYISI KURTARDI

2. sette zaman zaman farkı 5 sayıya kadar çıkaran Polonya'ya karşılık veren ve sayı farkını kapatan Sultanlar setin sonunda rakibine karşılık veremedi ve Polonya ikinci seti de 25-20 önde tamamladı. 2. sette 10 sayı bulan Vargas setin kaybedilmesine engel olamadı.

Yaşanan elektrik problemi nedeniyle kısa bir ara verilen ve son anları büyük heyecana sahne olan 3. sette Filenin Sultanları 4 kez maç sayısı kurtardığı ve 1 maç sayısından yaralanamadığı seti 30-28, maçı da 3-0 kaybetti.

SIRADAKİ RAKİP KANADA

Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı ikinci haftada Filenin Sultanları bir sonraki maçında 16 Haziran Cuma günü Kanada ile TSİ 08.30'da karşılaşacak.

16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.