Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi sözleri: '2 puan kaybeden taraf bizdik'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1 sona eren Galatasaray derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açtılar. Çok duygulandım. İnsanlık her şeyden daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık 3 puandan daha önemli."

'10 KİŞİ TAKIMDAN BASKI YEDİK'

"Oyun planı başta sağlıklı durdu. Çok iyi planladık Galatasaray'ın neler yapabileceğini. Çok doğru oyun oynadık. Erken golü bulduk. Kırmızı kartla oyun kolaylar gibi oldu. 11'e 10'da oyuncularıma bazı şeyleri anlattım, topun bizde kalması gerektiğini söyledim. 10 kişi takımdan baskı yedik. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 1-1'le ayrıldık. 2 puan kaybettik. Böyle ölümcül hata yaparsan golü yersin. Yediğimiz gol psikolojimizi düşürdü, onları iştahlandırdı."

'2 PUAN KAYBEDEN TARAF BİZDİK'

"1-1'den sonra Rafa'nın pozisyonları vardı. 2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Ona çok üzüldük. Kesinlikle kazanabileceğimiz, zor bir maçtı. Birçok şeyi doğru yaptık aslında ama tek bir yanlışa ceza ağır kesildi. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki maçlara konsantre olacağız. Oyuncularımız belirli dakikalarda iyi mücadele ettiler. Bazen bizdeydi oyun, bazen onlardaydı. İyi bir derbi oldu."

'GERİYE YASLANMA NİYETİMİZ YOKTU'

"Böyle bir oyun planımız yok aslında ama eskiden bazı alışkanlık var. Alışkanlıkları gidermek kolay olmuyor. Geriye yaslanma niyetimiz yoktu. Böyle şeyler konuşmadık, düşünmedik. Bunlar oyun içinde otomatik gelişiyor. Kenardan her şeye müdahale edemiyoruz. Oyuncuların bazı şeyleri içeride çözmesi lazım. Çözemezsen sıkıntı başlar. Gidereceğiz gelecekte. Antrenmanlarda gidereceğiz. Takımın performansından, plana uymasından, isteğinden memnunum."

'MERT'İN PERFORMANSINI DEĞERLENDİRECEK BİR DURUM OLMADI'

"Kalemize top gelmedi. Bugün Mert'in performansını değerlendirecek bir durum olmadı bugün. Genele bakarsak Mert milli takım kalecisi, yıllardır Beşiktaş'ta ve onu Beşiktaş'a ben aldım. İyi bir kaleci. Zaman zaman hata yapmıyor mu, yapıyor. Futbol hatalar oyunu. Ne kadar minimuma indirebilirsek hataları o kadar faydası olur. Bu maç Mert'lik bir maç değildi."