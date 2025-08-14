Cumhuriyet Gazetesi Logo
Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu!

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu!

14.08.2025 17:51:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası kadrosu açıklandı.

Tayland'da düzenlenecek 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alacak oyuncular duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

İlgili Konular: #A Milli Kadın Voleybol Takımı #Dünya Voleybol Şampiyonası #Aday kadro

İlgili Haberler

Filenin Sultanları Sırbistan'ı rahat geçti!
Filenin Sultanları Sırbistan'ı rahat geçti! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya kampında Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 3-2 kazanarak Tayland'daki Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını galibiyetle sürdürdü. Milliler, rakibiyle oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.
Filenin Efeleri adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırdı
Filenin Efeleri adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırdı Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri dördüncü maçında Danimarka'yı 3-2 mağlup etti.
Filenin Efeleri Macaristan'ı rahat geçti!
Filenin Efeleri Macaristan'ı rahat geçti! Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında Macaristan'ı 3-0 ile geçti.