Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi İtalya oldu!

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı final maçında Brezilya ile İtalya karşı karşıya geldi.
İtalya, Brezilya'yı 3-2 yendi ve finale yükselen taraf oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak.
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları final maçını 7 Eylül Pazar günü TSİ 15:30'da oynanacak.
Salon: Huamark
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Yuliya Akulova (Kazakistan)
İtalya: Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Antropova, Fersino, Giovannini)
Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)
Setler: 22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13
Süre: 135 dakika