Cumhuriyet Gazetesi Logo
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi İtalya oldu!

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi İtalya oldu!

6.09.2025 18:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi İtalya oldu!

Dünya Şampiyonası'nda Brezilya'yı deviren İtalya finalde Filenin Sultanları'nın rakibi oldu.

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı final maçında Brezilya ile İtalya karşı karşıya geldi.

İtalya, Brezilya'yı 3-2 yendi ve finale yükselen taraf oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak.

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları final maçını 7 Eylül Pazar günü TSİ 15:30'da oynanacak.

Salon: Huamark

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Yuliya Akulova (Kazakistan)

İtalya: Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Antropova, Fersino, Giovannini)

Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)

Setler: 22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13

Süre: 135 dakika

İlgili Konular: #italya #Brezilya #filenin sultanları

İlgili Haberler

İşte tarih böyle yazılır! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!
İşte tarih böyle yazılır! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde! A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'yi 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
Kalkın ayağa! Bizim kızlar tarih yazıyor... Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finalde!
Kalkın ayağa! Bizim kızlar tarih yazıyor... Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finalde! Japonya'yı 3-1'le geçen Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Filenin Sultanları, final için Japonya karşısında!
Filenin Sultanları, final için Japonya karşısında! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecek.